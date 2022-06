Udenaar (34) die stiekem meisje filmde in zwembad in Oss, meldt zich bij de politie

Naam ging al even rond: Compass Group nieuwe eigenaar Maison van den Boer

VEGHEL - Het gerucht gonsde al enige tijd, maar nu is er duidelijkheid: de Compass Group wordt de nieuwe eigenaar van de luxe-cateraar Maison van den Boer in Veghel. Dat zijn beide bedrijven overeengekomen. De medewerkers van beide bedrijven zijn donderdagmiddag ingelicht over de voorgenomen overname.

9 juni