Uitgestorven oerrund is terug dankzij Brabantse boerenslimheid en daar profiteert Zuid-Europa ook van

Onnavolgba­re moves bij Back to the Cyphers in Den Bosch

DEN BOSCH - De populariteit van breakdance is nog altijd groeiende, zeker nu de sport volgend jaar in Parijs voor het eerst deel uitmaakt van de Olympische Spelen. De Place de la Concorde lijkt daarvoor een inspirerende setting. De Bossche Parade is voor breakers ook helemaal niet verkeerd.