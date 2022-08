Uniek station keert Oss al veertig jaar de rug toe: ‘Je ziet er heel weinig in deze stijl’

Het was best even zoeken, die eerste keer dat Martin Hagreis in Oss uit de trein stapte. Want als nieuwkomer in de stad had hij geen idee welke kant hij nou eigenlijk op moest voor het centrum. Geen straat die je daar als vanzelf naartoe leidt of een bord om je op weg te helpen. Zelfs de bussen staan er met de rug naar het station gericht.