Ut Haontje 2.0 kraait minder fel, maar verbindt Macharen des te meer

Piepjonge kitten verstopt zich in elektri­sche auto in Oss: ‘Was helemaal tegen hoogvoltac­cu aangekro­pen’

OSS - Een aandoenlijke vondst in Oss: monteurs van autodealer Van den Udenhout hebben dinsdag een kitten gevonden van hooguit een paar dagen oud in een elektrische leaseauto. Dat schrijft de autodealer in een bericht op Facebook.

20 juli