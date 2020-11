Vader woest op zoon die illegaal coronafeestje organiseerde: ‘Hij krijgt sleutels niet meer’

We hamsteren deze keer geen wc-pa­pier, maar boeken van de bieb

3 november OSS - Het is druk in de gangpaden en leeg in de kasten; deze tweede golf worden er boeken gehamsterd in plaats van wc-papier. Het zou kunnen dat de volgende coronamaatregel de bibliotheken treft, en lezers nemen het zekere voor het onzeker en slaan alvast in. ,,Wij weten van tevoren ook niet wat Rutte gaat zeggen.”