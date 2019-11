Van afwasser in Macharen naar toprestaurant in Barcelona

Stef van den Berk (15) uit Berghem met twee gouden plakken terug van WK taekwondo: ‘Ik ben elke wedstrijd te keer gegaan’

21 november BERGHEM - Hij had er geen rekening mee gehouden. Toch keerde Stef van den Berk met twee gouden medailles terug van het Open WK taekwondo. In het Schotse Wishaw kroonde de 15-jarige debutant uit Berghem zich tegen alle verwachtingen in in twee categorieën tot wereldkampioen. ,,Ik wilde gewoon zo goed mogelijk presteren. Dat is aardig gelukt”, zegt hij met een brede grijns op zijn gezicht.