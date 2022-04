Vandalen slopen nostalgische put in bomenpark Geffen: ‘We denken nu aan camera's’

Stille Getuigen Van alle bankiers in Oss liet alleen Jozeph Beem een droevig spoor na

OSS - De ING-bank in Oss sluit zijn kantoor. Nu pinautomaten, betaalapps en internetbankieren de financiële huishouding bepalen van de ‘gewone’ mens, verliest het bankkantoor zijn functie. Dat ondervonden eerder de Rabobank en de ABN AMRO. Waar is de tijd dat er in Oss meer dan tien banken waren?

