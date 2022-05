Vanuit Heesch wordt de nogal saaie wereld van administratie en boekhouding opgeschud

Jaarrekeningen, btw-aangiftes, financiële administratie, boekhouding. Het is bijna saai, saaier, saaist. Maar allerminst voor Mark Boelens (42), directeur-eigenaar van belastingadvies- en administratiekantoor Zwanenberg Advies in Heesch. Hij is dol op cijfers, maar ook op uitdagingen. Reden waarom hij keihard aan de totstandkoming van een hagelnieuw landelijk netwerk werkt. Onder de naam BANVO (Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk voor Ondernemers) neemt hij kantoren over. ,,Vanuit Heesch willen we het kantorenlandschap op de schop nemen.” Kansen genoeg, zegt Boelens: ,,Onze doelgroep bestaat uit zo'n vier- tot vijfduizend kantoren in het hele land.”