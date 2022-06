Vanuit het hele land graven mensen naar de historie van Oss: ‘Mooi om te zien wat er is achtergebleven’

Na torenhoge rekening voor tennisclub kijkt Oss of het ook anders kan met de leges

OSS - De kosten omlaag of via een subsidie weer teruggeven. Oss onderzoekt of het op een andere manier kan omgaan met de leges voor (sport)clubs. Zo moet voorkomen worden dat verenigingen voor verrassingen komen te staan als ze hun clubhuis verbouwen of een extra baan aanleggen.

14:16