Veel animo voor open dag van handboogsportclub De Vriendenkring

Volledig scherm Opendag Handboogschieterij De Vriendenkring in Schaijk. Op de foto Koen van Tartwijk (uiterst links) die zijn vader Reinier aanwijzingen geeft. Fotograaf: Van Assendelft/Jeroen Appels © Van Assendelft Fotografie

,,Als je je hand uittrekt, duw dan de pees tegen je neus, dan zit-ie altijd op dezelfde plek”, is een van de gerichte aanwijzingen die Herpense Maaike van Gils meekrijgt van daginstructeur Sjef Broess bij haar eerste schreden op het handboogschutterspad. Van Gils meldde zich zaterdagmiddag tijdens de open dag omdat ze op zoek is naar iets anders, nadat ze al heeft geflirt met fitness, paardrijden, judo en basketbal. ,,Alleen en toch samen is wat ik wil. Fitness is saai omdat je constant in je eentje bezig bent. Dit is ook een individuele sport maar tijdens het schieten heb je gewoon contact met de andere boogschutters’. De eerste sessie gaat niet verkeerd, maar de Herpense is niet zo snel tevreden: ‘Ik ben nogal perfectionistisch ingesteld. Of het zwaar is? Je voelt je vingers maar niet dramatisch. Sjef vertelde dat je vooral je rugspieren moet trainen als je wilt blijven boogschieten.”

Talentje

Een paar meter naar links is de Schaijkse Sanne van der Schans (12) al ruim een uur onafgebroken bezig om het blazoen te raken. Dat lukt aanvankelijk niet maar bij de laatste schoten zit de pijl twee keer in de binnenste ring. Een folder bracht haar op het idee om de open dag te bezoeken: ,,Ik woon hier in de straat en ben op zoek naar een sport die bij me past. Dit is wel heel leuk en ik denk wel dat ik hiermee doorga.” Daginstructrice Inge van der Ven onderkent het talent bij de leerlinge van het Osse Maasland College: ,,Ze snapt heel goed waar ze mee bezig is, staat goed opgesteld, is gemotiveerd en de herhaling in de beweging is goed verzorgd. Ik hoop echt dat ze lid gaat worden.”

Oud en jong

Frits van der Ven, al meer dan twintig jaar jeugdtrainer bij De Vriendenkring, is heel tevreden met de opkomst: ,,Al voor tien uur stond er een rij geïnteresseerden, een mix van oud en jong, en dat is echt boven verwachting. We hebben in het verleden wel eens vaker een open dag georganiseerd maar nu vanwege het jubileum leek het ons een uitgelezen moment om de belangstelling voor het boogschieten aan te wakkeren. Met zo’n succes zal het ongetwijfeld vaker gaan gebeuren.”

De Vriendenkring heeft momenteel rond de zeventig leden tussen de 8 en 80 jaar. ,,Ja, ook zulke jonge kinderen schieten al bij ons. Veiligheid staat bij onze vereniging op de eerste plaats, tenslotte ben je in de weer met een wapen. Die jonkies moeten dus snappen wat de regels zijn en bewust worden gemaakt van het gevaar. Maar direct na de veiligheid komt het plezier in het schieten en de gezelligheid onderling. Potentiële nieuwe leden mogen eerst twee gratis lessen volgen en na die twee lessen kunnen ze een tienstrippenkaart nemen, waarna ze kunnen beslissen of ze lid willen worden. Tijdens die proefperiode gebruiken ze ons materiaal, worden ze lid, dan moeten ze hun eigen materiaal aanschaffen waarbij wij wel adviseren.”