Veel buitendorpse wagens in optocht Nachtgraverrijk, voor wie niet genoeg krijgt van de optochten

Carnavals­op­tocht in Den Bosch verstoord door protest dierenacti­vis­ten

DEN BOSCH - De Grote Optocht in Oeteldonk (Den Bosch) is maandagmiddag korte tijd verstoord door twee dierenactivisten die ongewenst meeliepen met de optocht. Vanaf de Parade waren de vrouwelijke en mannelijke activist goed te zien. Ze schreeuwden leuzen en droegen kartonnen borden met de tekst ‘Laat dieren leven, go vegan’ en ‘vlees, zuivel, eieren = moord’.