Verboden elfde appartement aan Lithse Kerkstraat komt er na acht jaar alsnog

Sportaccom­mo­da­tie Demen mag zich jaar lang beste van het land noemen

DEMEN - Onder d'n Plag in Demen is gekozen tot ‘Sportaccommodatie van het jaar 2022', een landelijke duurzaamheidstitel. Een delegatie van voetbal- en korfbalclub SDDL haalde de prijs woensdagavond op in het Friese Burgum.

11 mei