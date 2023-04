Verboden om alcohol te drinken; gemeente Oss plaatst bord

Man (27) die werd opgepakt voor dodelijke schietpar­tij in Oss weer vrijgela­ten

OSS - De 27-jarige man uit Oss die vorige maand werd opgepakt in verband met de dodelijke schietpartij in Oss op 14 april vorig jaar, is weer op vrije voeten. Mogelijk is de verdachte niet betrokken geweest bij de dood van Mohamed Ahmed (23) uit Oss, laat het Openbaar Ministerie donderdag weten.