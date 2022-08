Verdiept spoor? Daar droomde Oss in 1947 ook al van

WAS GETEKENDOSS - Een tunnel onder het spoor door, in ieder geval bij de Heihoeksingel. Of liever nog, het hele spoor binnen de stadsgrenzen de grond in. Daar droomt het gemeentebestuur van Oss van. Net als Jo Peters 75 jaar geleden.

Het is maart 1947 als Jo Peters zijn eerste prent tekent over de lange wachttijden bij het spoor. We herkennen de Molenstraat aan het spoorwachtershuisje met in grote letters Oss erop. Een drom volk steekt het spoor over, terwijl de slagbomen nog maar half zijn geopend. Twee politieagenten staan erbij en kijken ernaar. Erboven hangt het droombeeld van een voetgangersbrug waar een trein onderdoor rijdt. In die tijd maakte het overgrote deel van de weggebruikers duidelijk nog gebruik van de benenwagen.

Peters permitteert zich een woordgrapje te maken: ‘In Oss spreekt iedereen van de overwegmisère, overigens ten onrechte. Immers, wanneer er werkelijk een ‘overweg’ was of een ‘onderweg’ zou de zaak opgelost zijn.’

Wachten tot overweg vrij is

Een maand later waagt Peters zich aan een volgende tekening over hetzelfde onderwerp. Dit keer is de Ridderstraat de plek van handeling. We zien een vol ‘wachthuis’ waar het volk geduldig wacht tot de overweg weer vrij is. Er is koffie te koop voor 10 cent (kom er nog maar eens om) en een toilet. Op een groot bord staat geschreven: ‘De spoorwegen spreken: voorlopig geen ondergronds station’. Blijkbaar was dat in 1947 al een onderwerp van debat.

Anno 2022 heeft de Osse samenleving de beschikking over een onderdoorgang bij het spoor, al ligt die op een plek die net na de oorlog nog ver buiten de stad lag. In 2013 werd de tunnel als onderdeel van de Weg van de Toekomst (N329) geopend voor verkeer. De tunnel heeft ervoor gezorgd dat er geen opstoppingen of ongelukken meer plaatsvinden.

Na de illustratie: net als in Best

Volledig scherm Een 'wachthuis' met toilet en koffie. Mensen die de krant lezen of wegdommelen tijdens het wachten. Jo Peters illustreerde de lange wachttijden voor gesloten spoorbomen in Oss, dit keer in de Ridderstraat. © Jo Peters

Met de plannen voor een grote nieuwe woonwijk aan de noordwestkant van de stad borrelt als vanzelf de vraag op hoe het extra verkeer van die wijk zijn weg naar de A59 moet vinden. De Heihoeksingel staat nu al dagelijks vol met rijen auto's en de overweg bij het spoor wordt een groot knelpunt. Daarom streeft het gemeentebestuur nu naar een verdiepte aanleg van het complete spoor door de stad, net zoals eerder in Best gebeurde. Er is al een spaarpot aangemaakt waar de komende jaren miljoenen in worden gestort. Maar of de droom van Jo Peters deze eeuw wel uitkomt...

