Verhaaltekenaar Jan Rothuizen geeft les met ‘tekenwandeling’ in Oss

Naaimachi­ne voor Oss ‘eene nieuwe uitvinding van groote toekomst’

OSS - Na vijftig jaar sluit Jan de Kleijn zijn naaimachinewinkel in Oss. Het einde van een tijdperk, concludeerde het nieuwsbericht vorige week. Een halve eeuw zelfstandig in een eigen zaak, is ook niet gering. Meestal haalt alleen een kapper zo’n ‘dienstjubileum’. Al sinds de uitvinding van de naaimachine kent de branche trouwe klanten. In Oss al minstens sinds 1885.

