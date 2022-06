Verloskundigen Oss zetten vr-bril in: ‘Kijken hoe dat bevalt’

Dorpsfeest Beleef Schaijk heeft een zinderend hete maar gezellige start: ‘Extra waterpun­ten zorgen voor verkoeling.’

SCHAIJK - Het was snel een plekje in de schaduw scoren want het was heet tijdens de 2e editie van het dorpsfestival ‘Beleef Schaijk’. Op zaterdag is het startschot gegeven met de Schaijkse Reünie, cabaret, straattheater en waterpret voor de kleintjes. Zondag belooft een dag vol verrassingen te worden. ,,Eindelijk kan het weer.”

