Vermeers ‘Meisje met de Parel’ krijgt in Heesch een tattoo en lippiercing

Gewonde bij schietinci­dent in Oss, vrouw (36) weer vrij

OSS - Bij een schietpartij aan de Thorbeckestraat in Oss is zaterdagmiddag een man gewond geraakt. Hij reed daarna zelf in een beschoten busje naar de huisartsenpost op het Gezondheidsplein. Later op zaterdag werden een man en een vrouw (40 en 36) aangehouden als verdachten. De 36-jarige vrouw werd zondag in vrijheid gesteld, maar is nog wel een verdachte.