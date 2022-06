Vet! Een elektrische gitaar van motorvoertuig-onderdelen: Hooghuis-leerling Guus Sol (16) uit Reek wint er een prijs mee

REEK/OSS - Leerling Guus Sol uit Reek (16) maakt naam met een spraakmakende, duurzame elektrische gitaar. De derdejaars scholier van Het Hooghuis ZuidWest in Oss won in de categorie Do It Yourself de Carmel Award. Wat maakt de gitaar bijzonder?

Nou, het is er bepaald niet zomaar een. Het is een elektrische gitaar gemaakt van oude motorvoertuig-onderdelen die Guus Sol helemaal zelf in elkaar laste. Er komt dus ook echt geluid uit. Hij is erg handig, zat eerder op het praktijkonderwijs bij Het Hooghuis De Singel. ,,Ik hoop dat mijn gitaar door velen gezien gaat worden en dat ik anderen kan inspireren om ook te gaan recyclen: dingen maken van oude materialen.”

Quote Wat hij in zijn hoofd heeft, kan hij met zijn handen maken Docent Wim van Dorst

Docent Wim van Dorst is erg trots op Guus: ,,We hadden er wel vertrouwen in. Guus heeft de gitaar gewoon heel mooi en zelfstandig gemaakt. Dat is zijn kracht: wat hij in zijn hoofd heeft, kan hij met zijn handen maken. Mooi gevormde onderdelen, allemaal keurig gelast.”

Ook docent Stevens Trinidad prijst de Reekse leerling: ,,Guus wist wat hij wilde. Het is natuurlijk ook technisch belangrijk dat de gitaar de constructie en kracht aankan. We hebben Guus daarin geadviseerd hoe hij dit het beste kon doen. Alleen onze ondersteuning was voldoende. De vormgeving en creativiteit is honderd procent van Guus.”

Overwinning wordt Guus gegund

Zijn mentor Teuntje van den Helm-Monteiro gunt hem de overwinning zeer. ,,Hij heeft alles echt op eigen kracht gedaan. Een topper!” Guus wint naast de Carmel Award een certificaat en een cadeaubon. The Guitar Factory Oss heeft de gitaar perfect afgestemd toen Guus klaar was met zijn ontwerp.

Stichting Carmelcollege is de moederorganisatie van Het Hooghuis en hield deze vrijdag de finale van de Carmel Awards in Raalte: een Carmelbrede wedstrijd waarbij leerlingen uit heel Nederland, van alle niveaus en leerjaren, een creatief idee konden inzenden. 120 (groepjes) leerlingen uit het hele land dongen mee om een Carmel Award mee naar huis te nemen.

Volledig scherm Prijswinnaar Guus Sol met zijn docenten Stevens Trinidad en Wim van Dorst. © Het Hooghuis Volledig scherm Prijswinnaar Guus Sol © Het Hooghuis