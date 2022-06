Vierdaagselopers kunnen weer rekenen op verzorgingspost in Berghem

Column Kon Navid maar voetballen

Onze Ries, ‘rooie Ries’, Richard van der Venne, gaat naar Australië. Voetballen, bij Melbourne City. Het is een mooie deal; een lekkere carrièrestap voor de Ossenaar, en een mooie vondst voor de Australiërs die blijkbaar precies op zoek waren naar de hardwerkende betrouwbare middenvelder. Dat ze Van der Venne vonden, goaltjespikkend in Waalwijk, is geografisch welbeschouwd een wonder. ‘Unleash the lion’, slingerden ze dan ook blij de wereld in toen de handtekeningen gezet waren.

26 juni