Villa Curiossa zorgt nu al voor bezoekersrecord in Jan Cunen: ‘Een heel mooi resultaat’

Met attributen van Unox, Organon, Bergoss, de SP en het vorstengraf vormt Villa Curiossa een dwarsdoorsnede van meer dan 2000 jaar Osse geschiedenis. Allemaal te zien in een blijvende tentoonstelling in het hart van de museumvilla.

,,Alleen al op de laatste dag van de kerstvakantie hadden we meer dan 170 betalende bezoekers", zegt museumdirecteur Herman Tibosch. ,,Dat is een record. Ongeveer de helft van de bezoekers in de eerste maand komt ook uit Oss. Voor ons een mooi resultaat, want dat is een veel groter aandeel dan voorheen.”