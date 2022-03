Vleeshandelaar Willy Selten hoeft geen miljoen op te hoesten maar slechts 85.000 euro

Selten werd in 2015 door de rechtbank veroordeeld voor grootschalige fraude met vlees in twee Osse bedrijven waarvan hij destijds bestuurder was. In 2011 en 2012 werd minimaal 336.000 kilo paardenvlees ingekocht en verwerkt, maar bij de verkoop was daarvan niks in de administratie van terug te vinden.