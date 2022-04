Heesche sin­ger-songwriter Marì brengt eerste nummers op vinyl uit

HEESCH - Transparant paars vinyl, voorzien van alle persoonlijke teksten; dat is wat je krijgt als je de ep (mini-lp) van de Heesche Marieke Wouterse koopt. Op zaterdag 23 april, Record Store Day, presenteert Wouterse in platenzaak Wil’m in Oss haar eerste plaat, gevuld met vier zelf gecomponeerde liedjes.

19 april