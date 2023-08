Voetbal als smeermiddel: TOP Oss gaat met een nieuwe stichting jongeren helpen

Parking ’t Bomenpark verboden terrein voor bezoekers Mi­ni-Hee­sch: ‘Nieuw drop-off punt succes’

HEESCH - Jarenlang verliep het halen en brengen van en naar jeugdvakantieweek Mini-Heesch via de parkeerplaats bij restaurant 't Bomenpark. Sinds dit jaar is die route naar de kindervakantieweek verboden terrein voor ouders en is gekozen voor een drop-off punt in de Landerstraat. Waarom?