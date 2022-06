Voor al die examenleerlingen die door corona geen gala hadden: TBL Oss houdt op 1 juli... een inhaalgala

Leerlingen hebben in de coronaperiode genoeg afgezien, vindt Brocks. ,,Dus met terugwerkende kracht alsnog een afsluitend feest. ” Het TBL is druk doende iedereen aan te schrijven, via Facebook en bestanden die de school nog beschikbaar heeft. ,,We merken al, dat er best veel animo is voor dit inhaalgala”, zegt Brocks. Hij verwacht misschien wel vier- tot vijfhonderd leerlingen te mogen verwelkomen. En zo goed als zeker treedt de rector die avond zelf ook weer op, want hij drumt in een band die voor een vrolijke noot kan zorgen.

Deejay is ook van de partij

,,We hebben natuurlijk ook weer een deejay”, vertelt mede-organisator Annemarie Schamp van het TBL. ,,We kleden het aan als een echte Proms Night, we vragen iedereen hun beste kleding aan te trekken.” De locatie is cultuurpodium Groene Engel in Oss, waar ook pas het reguliere examengala van het TBL was. ,,Het verschil is wel dat we nu geen galastoet houden en we het ook zonder introducés doen. Maar verder is de opzet dus wel zoals normaal.” Ook Schamp vindt het belangrijk dat leerlingen de schade van de coronatijd hierdoor weer een beetje meer kunnen wegpoetsen. ,,Iedereen heeft er veel zin in, merk ik. Leerlingen zitten op verschillende opleidingen, willen graag met elkaar bijpraten.” Tickets worden verkocht via Groene Engel. Het exacte aanvangstijdstip moet nog worden bepaald.