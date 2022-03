(Voormalige) vluchtelingen leren elkaar al voetballend beter begrijpen: ‘Iedereen spreekt de taal van het voetbal’

Wat de vluchtelin­gen ook nodig hebben: half Oss staat klaar om te helpen

OSS - Nu de plek is aangewezen, begint het werk voor de opvang pas echt. In twee weken tijd komen honderden mensen in actie om de eerste 140 Oekraïense vluchtelingen onderdak te bieden in Oss. ,,Het is een explosie van warmte.”

9 maart