Voorstel: verbied lachgas nu al in Oss

Volgend uitstel dreigt

Lachgas zou eigenlijk per 1 juli al op de lijst van verboden middelen komen staan, maar aanpassing van de Opiumwet is uitgesteld tot 1 januari. ,,En van een jurist bij de gemeente hoorden we dat er een gerede kans is dat het nog eens wordt uitgesteld", vertelt Arjan Calatz. Daar wil het CDA-raadslid niet op wachten. ,,Als we nu alvast opnemen in de apv dat gebruik van lachgas in de openbare ruimte is verboden, kunnen de handhavers morgen adequater optreden.”