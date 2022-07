Vraag van de bieb: Wie wordt KennisMaker en deelt zijn of haar passie met andere geïnteresseerden?

De bibliotheek is bij uitstek een plaats om kennis te delen, maar zij heeft niet álle kennis zelf in huis. Het initiatief KennisMakers van de bibliotheken in Oss, Meierijstad, Maashorst en Bernheze gaat uit van de eigen kennis en passies van mensen met het doel deze te delen, verdiepen en verder te verspreiden.

Van koken tot klassieker uit de jaren 50

Een KennisMaker weet veel over een onderwerp; van tuinieren in de stad, koken of solliciteren tot klassiekers uit de jaren 50. De vorm is vrij; een KennisMaker kiest zelf, in overleg met een medewerker van de bieb, hoe hij of zij kennis gaat delen. Dat kan in een workshop, een reeks lezingen of misschien een excursie.