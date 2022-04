Vrouw rookt op toilet waardoor kalender vlam vat: verdieping van flat in Oss onder rook

Advocaat ziet combinatie van corona en cannabis als mogelijke oorzaak steekpar­tij Schaijk

SCHAIJK/DEN BOSCH - Was de combinatie van corona en drugsgebruik wellicht de verklaring voor een steekpartij op 5 januari op camping de Heidebloem in Schaijk. Dat wil Gitte Stevens-Waltmans, de advocaat van de 29-jarige Duitse verdachte, onderzocht hebben. Ze heeft het Openbaar Ministerie Engelstalige wetenschappelijke artikelen toegestuurd over de mogelijk invloed van cannabisgebruik op het zenuwgestel na corona.

22 april