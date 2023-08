Vrouwenvoetballers van OSS’20 en Margriet gaan samen verder

Boekels festival Smullen at the Park aan zijden draadje; rechter doet donderdag uitspraak over bezwaar in kort geding

BOEKEL - Niet iedereen in Boekel zit te wachten festival Smullen at the Park, dat een horeca-exploitant tijdens de kermis dit weekend wil houden. Een omwonende stapte naar de rechter om het festival tegen te houden. Donderdag doet de rechter uitspraak in dit kort geding.