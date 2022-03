Waarom toen niet en nu wel vluchtelingen in het belastingkantoor van Oss? ‘De situatie is totaal anders’

Zwanenberg breidt uit in Oss en sluit in Voorthui­zen

OSS - Zwanenberg Food Group gaat de productielijnen voor soep en knakworst in Oss uitbreiden. Dat is direct gevolg van de sluiting van de fabriek in Voorthuizen. Zwanenberg Food Group wil die fabriek met ingang van 2023 sluiten om kosten te besparen. De productie vanuit Voorhuizen wordt grotendeels naar de vestiging in Oss overgeheveld.

9 maart