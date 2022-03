Wat er daadwerkelijk te kiezen valt in Oss: de programma's in tien hapklare brokken

Stille Getuigen Oorlogs­nieuws is van alle tijden, Oss verkeerde op 8 maart ooit in staat van beleg

OSS - Het kost opmerkelijk weinig moeite om in deze gewelddadige tijden, historisch oorlogsnieuws te vinden dat ooit ook op 8 maart de voorpagina’s van de kranten haalde. Oss kampte honderd jaar geleden slechts met een hevige voorjaarsstorm, met de gewelddadige nasleep van een liederlijk carnaval en het beleefde twee dagen later een rumoerige raadsvergadering. In vergelijking met het wereldnieuws stelt dat niets voor.

8 maart