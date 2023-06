Wat is dat toch met havo 4? Eén op de vijf blijft zitten: ‘Ik heb veel stress gehad’

Twintig afvalbak­ken in Oss krijgen als proef een ‘doneerring’ voor statiegeld­fles­jes en -blikjes. En nu maar hopen dat de wespen weg blijven

OSS - Twintig afvalbakken in het centrum van Oss krijgen een doneerring voor statiegeldflesjes en -blikjes. Het is wel een proef, laat de gemeente weten, want waar ze elders gebruikt worden zijn er ook nadelen. Wespen bijvoorbeeld.