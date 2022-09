Wat is het mooiste gebouw van Oss dat een nieuwe functie kreeg? De keuze is aan u

OSS - De één werd gebouwd als woonhuis en is nu museum. De ander begon als kerk en is nu atelier. Maar welk gebouw dat in de loop der jaren een nieuwe functie kreeg, is het mooiste van Oss? Met een verkiezing gaat het Brabants Dagblad op zoek naar het antwoord op die vraag.

Herbestemde gebouwen worden dit najaar uitgebreid in de spotlight gezet in Oss. Het stadsarchief richtte rond het thema al een expositie in. Nu komt daar een interactieve wandelroute door het centrum bij. Net als het boek ‘Nieuwe Waarde’ én een symposium met kenners op het gebied van herbestemmen.

Verschillende grote informatiezuilen in de stad wijzen bezoekers op de manifestatie ‘Oss 2.0'. Het laatste woord is echter aan de lezers van deze krant. Zij mogen bepalen welk gebouw het meest geslaagd is.

,,Veel te lang is in Oss op de automatische piloot gesloopt", zegt stadsontwerper Martin Hagreis, die namens de gemeente betrokken is bij het project. ,,Biedt een gebouw even niets meer, dan moest het maar weg. Doodzonde. Kijk nou naar het voormalig ziekenhuisterrein. Al die woningen zijn leuk en aardig, maar die oude kapel geeft het terrein een eigen identiteit. Daarom moeten we mooie oude bebouwing koesteren.”

Stembussen geopend

Communicatiebureau Platvorm64 selecteerde de negentien meest geslaagde panden die in de loop der jaren een nieuwe functie kregen. Allemaal staan die in of rond het centrum van Oss. Langs al die gebouwen loopt nu een nieuwe, interactieve wandelroute. Wie op locatie de qr-code scant, komt alles te weten over de historie, compleet met foto's en video's.

Deze vrijdagmiddag volgt een symposium in de Groene Engel - één van de negentien geselecteerde gebouwen - over hergebruik van bebouwing. Het pand dat de meeste stemmen krijgt, wordt later op een nader te bepalen wijze in het zonnetje gezet.

De stembussen zijn geopend vanaf vandaag tot en met zondag 25 september. Stemmen kan hieronder.

