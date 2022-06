Wegbranden van onkruid veroorzaakt smeulend vuur in winkelpand Oss

Zo'n 8000 banen er bij in deze regio; maar banengroei neemt na 2023 wel af

OSS/UDEN/VEGHEL - Voorlopig zijn er in deze regio volop mogelijkheden om werk te vinden bij uitzendbureaus, in de zorg en welzijn, de specialistische zakelijke dienstverlening en vooral ook de horeca. De werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant heeft zich verder hersteld na de coronacrisis. Maar er zijn ook zorgen.

7 juni