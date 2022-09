Werkplekken en onderwijs in ruil voor steun: Oss steekt alsnog geld in Clarissenklooster Megen

Open huis in voormalig klooster in Oijen: ‘Burgthoeve Sint Jozef is een uit de hand gelopen gezin’

OIJEN - Sandor en Noëlla Loeffen runnen in het voormalige klooster in Oijen een ‘thuis’ voor inmiddels twintig ouderen en mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. Zaterdag 3 september is het na vijf jaar verbouwen Open huis bij het grondig vernieuwde gebouw aan de dijk.

