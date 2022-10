Wie ook een beroep deed op hem, Bert van der Linden stond altijd in de ‘aan-stand’

Aanleg glasvezel leidt tot behoorlijk wat overlast in Oss, werk is binnen een jaar afgerond

OSS - Het einde van Operatie Glasvezel komt zoetjesaan in zicht in Oss. Van de 38.500 woningen zijn er inmiddels 29.000 aangesloten. Het werk, dat naar verwachting nog een klein jaar duurt, leidt tot 22 klachten per maand.

