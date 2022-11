Winkeldief Y.M (30) bedreigde winkelpersoneel Heesch met mes: ook in hoger beroep half jaar cel

Zorgmede­wer­kers én schoolhond Bobbie helpen kwetsbare leerlingen in Oss: ‘Bij de hond kan ik tot rust komen’

OSS – Hoe help je leerlingen die even niet lekker in hun vel zitten? Schoolhond Bobbie en twee vaste zorgmedewerkers helpen op De Sonnewijser in Oss kwetsbare leerlingen. ,,Het is ontzettend fijn om Bobbie te knuffelen.”

17 november