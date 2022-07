WK voetbal gaat in Oss (alvast) van start

Osse profvoet­bal­ler (26) krijgt celstraf voor geweld in Jamin; slachtof­fer durft niet meer naar snoepwin­kel

DEN BOSCH/OSS - Een explosie van geweld in het bijzijn van kinderen en een zwangere winkelmedewerkster. Zo omschreef de rechtbank in Den Bosch maandag de manier waarop Ossenaar A.T. (26) op 8 juni 2021 met vuist en voet tekeer ging tegen een klant van de Jamin. De man, werkzaam als profvoetballer in Turkije, kreeg een celstraf van 4 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk voor een poging tot zware mishandeling.

