Wobine Buijs gaat voor derde termijn als Osse burgemeester

OSS - In een tot op de laatste plaats bezette zaal van Cafe Roots in Berghem bevestigde Wobine Buijs desgevraagd per september 2023 in te zijn voor een derde termijn als eerste burger van de gemeente Oss. ,,Maar niets is al zeker. De hele procedure moet nog worden opgestart. Mijn hoop is dat de vacature niet wordt opengezet en dat ik door mag”, aldus een relaxte burgermoeder.

Burgemeester Buijs was te gast in de vijfde editie van Berghems’ talkshow ’t Lof. Geïnspireerd door de voordracht van Riny Boeyen, die het Berghems dialectische hù-ù duidde als een uitdrukking die mensen gebruiken als ze liever geen eventueel ongevallig antwoord willen geven, kreeg ze al meteen de lachers op haar hand. Op de vraag of het in het college goed samenwerken was met de uit Berghem afkomstige wethouders antwoordde ze met hù-ù.

Piekenhoef en 't Reut

Maar meer serieus ging ze in op de vraag van interviewer René van der Lee of de verdubbeling van het aantal inwoners sinds de herindeling in 1994 en het oprichten van de nieuwbouwwijken Piekenhoef en ’t Reut gezorgd heeft voor het verlies van eigenheid van de Berghemse gemeenschap. Buijs zei zich te realiseren dat het Berghem ten noorden van het spoor een andere eigenheid heeft dan ten zuiden, in de nieuwbouwwijken, maar dat deze prima naast elkaar kunnen bestaan.

,,Destijds was er een sterke beweging die samengaan met Oss afkeurde. Met het toch doorgaan van die samenvoeging word ik zelfs nu nog weleens verbaal om de oren geslagen. Maar ach, dat hoort er een beetje bij. Anderzijds kreeg ik na de samenvoeging met Herpen van iemand uit die plaats een schouderklopje omdat hij zijn dakkapel eindelijk mocht plaatsen. Vanwege een geschil met de vorige wethouder had hij hiervoor nooit een vergunning gekregen.”

Grootste melkveehouder

In de biechtstoel zat Eric van Breda. Met 65 hectare grond in gebruik, 190 melkkoeien en 130 stuks jongvee in omvang de grootste melkveehouder van Berghem. Met rake zinnen en veel realiteitszin schepte de jonge boer duidelijkheid over de problemen die in zijn bedrijfstak spelen. Volgens hem heeft de Nederlandse overheid de problemen zelf over zich afgeroepen door zich op Europees niveau tot een stikstofnorm te verplichten die meer dan honderddertig keer lager ligt dan die in buurland Duitsland.