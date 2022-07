Woning aan Merelstraat beschoten

Een woning aan de Merelstraat in Oss is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.30 uur beschoten met een vuurwapen. Volgens de politie zijn er meerdere schoten gelost, maar is de schade beperkt gebleven tot kogelinslagen in ramen. Er is volgens een woordvoerder niemand gewond geraakt.