Woningoverval in Uden mislukt, gezin voorgoed gebroken: echtscheiding, emigratie en verkoop zaak

Winkels in Boekel dit najaar echt tegen de vlakte, Hema trekt in oude pand Marskramer

BOEKEL - Er is jaren over gepraat, maar nu gaat het dan echt gebeuren in Boekel: dit najaar velt een sloopkogel de winkels aan het Sint Agathaplein. Ze moeten plaatsmaken voor een nieuwe winkelwand: de Zuidwand. Er loopt alleen nog wel een onteigeningszaak.