Zee van gele helmpjes aan basis van nieuwe Nicolaasschool Oss

Een zee van gele helmpjes ziet directeur Charlotte Dillisse voor zich als ze haar leerlingen welkom heet op de bouwplaats aan de Schelversakker in Oss. ,,Hier komt jullie nieuwe school. Een mooi gebouw met veel meer buitenruimte om te spelen. Als een Legobouwwerk zullen de mensen van Muller Bouw het in elkaar zetten. We zullen er de komende periode nog regelmatig gaan kijken hoe het uit de grond komt. We hopen er na de zomervakantie in te kunnen.”

Een duimpje speling

Hans van Amstel kijkt van een afstandje tevreden toe hoe zes kinderen wethouder Jacco Peter Hooiveld assisteren bij het storten van de laatste poer als onderdeel van de fundering. Van Amstel was 45 jaar geleden nauw betrokken bij de bouw van de vorige Nicolaasschool, aan de Koornstraat.

Hij ging in september na vijftig jaar dienstverband met pensioen. ,,In essentie is de bouw in al die jaren niet veranderd. Alleen wordt alles nu van tevoren tot op de millimeter berekend en lieten wij wat meer ruimte om het in de praktijk passend te maken. De oude Muller zei altijd: ‘Je moet een duimpje speling houden’.”

Plannen Fraterspark

Als de nieuwe Nicolaasschool volgend jaar inderdaad klaar is, kan de oude tegen de vlakte en kunnen de woningbouwplannen rond het Fraterspark eindelijk worden uitgevoerd. Bouwbedrijf Berghege broedt al jaren op die plannen in de eigen achtertuin. Een initiatief voor een hoge woontoren sneuvelde in het vorige decennium na felle protesten, onder meer vanuit de Nicolaasschool. Wat er wel gaat komen, is vooralsnog onbekend.

Volledig scherm Wethouder Jacco Peter Hooiveld stort de laatste poer voor de fundering van de nieuwe Nicolaasschool aan de Schelversakker in Oss. © Van Assendelft/Jeroen Appels