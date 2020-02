Zeker drie keer ontsprong de ‘godfather van Oss’ de dans, vandaag probeert justitie het opnieuw

Agressieve man slaat, bespuugt en scheldt mensen en agenten uit in Oss

8:40 OSS - Een 24-jarige man uit Berghem is zondagavond in Oss aangehouden nadat hij mensen lastig viel, een medewerker van een café had mishandeld, spullen had vernield en iemand in het gezicht had gespuugd.