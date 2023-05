‘Zien we twee oogjes, dan stoppen we direct’: dassenburcht uitgraven is secuur en tijdrovend klusje

Peter Janssen vult met zijn stem al zestig de Grote Kerk van Oss: ‘Niet bij de repetitie, dan een kwartje boete’

OSS - Peter Janssen (78) zingt al zestig jaar, sinds zijn achttiende dus, in de Grote Kerk in Oss. In het weekend van 13 en 14 mei wordt hij daarvoor in het zonnetje gezet. Aan stoppen denkt hij niet: ,,Mijn stem is nog goed, ik merk geen slijtage.”