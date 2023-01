Zo’n 4700 Osse gezinnen krijgen alvast 500 euro energietoeslag

Lezersbrieven Minder snacken, meer bewegen op kantoor

Met interesse las ik het artikel van Sanne Schelfaut [BD 19 januari] dat taart eten op het werk net zo slecht is als meeroken. Dat het aantal mensen met overgewicht de laatste jaren toeneemt is duidelijk waarneembaar. Alleen, om als belangrijkste oorzaak van zwaarlijvigheid het vele taartjes eten bij verjaardagen van collega’s te noemen, is mij een brug te ver. De grootste boosdoener is volgens mij het vele gesnack in een bedrijfskantine en ook thuis. Als tweede oorzaak: veel te weinig beweging. Tegenwoordig zitten de meeste mensen de hele dag achter een computer. Dat zie je in een fabriekshal met veel computergestuurde machines en in de meeste kantoorpanden. De enige beweging die dan op een dag gemaakt wordt, is de gang naar de bedrijfskantine en een aantal keer een bezoek aan het toilet. Daarom: meer sporten en minder snacken lijkt me een beter advies. Dan smaakt een taartje af en toe bij een verjaardag van een collega des te meer. En het is ook nog goed voor de teambuilding.

26 januari