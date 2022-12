Achterhoek heeft nu een eigen Heilige Rita

Kroamschud­den in Mariaparo­chie? Nee, in Gelster!

GELSELAAR – Kroamschudden in Mariaparochie? Dat doen ze ook in Gelselaar, dezer dagen omgedoopt tot het kerstdorp Gelster. Dat laten de spelers van de toneelgroep De Eendracht zaterdag in vijf minivoorstellingen zien aan de bezoekers van het kerstdorp.

18 december