Baanwielrenner Loris Leneman geen onbekende meer na zilver op EK: ‘Ik, bekend? Robert Gesink is hier een held’

Lezersbrief Willem uit Oldenzaal genoot als altijd van de Zwarte Cross, maar dit kon beter: ‘Er ontstond een rivier van urine’

‘Een geweldig evenement’, zo omschrijft lezer Willem Hudepohl uit Oldenzaal de Zwarte Cross. En daarom komt hij er al jaren. Maar niet alles op het festival ontwikkelt zich in de goede richting. Waar het aan schort? Genoeg toiletten, en een ‘ouderwets’ programmaboekje. ‘Maar nøhlen is dodelijk is het motto.’