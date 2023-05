Bergkoning Koen Bouwman schikt zich in knechtenrol tijdens Giro

Kerkenko­per Wim Annen wil het religieuze erfgoed in Twente redden: ‘Over veertig jaar zijn er weer kerken nodig’

De een koopt oude auto’s, de ander kerkgebouwen. Vastgoedondernemer Wim Annen (75) is er zo een. Vier kerken in de Achterhoek en Drenthe heeft hij in al bezit, het kerkje van De Pollen in Twente wordt mogelijk de volgende. „Kerken hebben toekomst: dat is mijn rotsvaste overtuiging.”