De Graafschap O18 stelt teleur op Terborgtoernooi, PSV, Heerenveen, Palmeiras en FC Twente in halve finale

lezersreacties Lezers over asielzoe­kers die fietsen krijgen: ‘De omgekeerde wereld!’

Om te voorkomen dat er veel gestolen fietsen verhandeld worden in Kampen, krijgen asielzoekers in het azc in Dronten fietsen die ze zelf moeten onderhouden. Dit plan krijgt maar weinig sympathie van lezers: ‘Ik denk dat ik maar eens een oude auto ga jatten, misschien krijg ik dan van het Rijk een nieuwe.’