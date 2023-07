Dit wordt het festivalweer voor de Zwarte Cross: ‘Fris in de nacht, dus tegen elkaar aan kruipen in de tent’

Dit kost een muntje op de Zwarte Cross: ‘Er zijn stevige discussies over gevoerd’

De Zwarte Cross staat te boek als een ‘betaalbaar festival’. Met name vanwege de relatief lage ticketprijs die het evenement rekent. Maar hoe zit dat met de munten? ,,Daar is de afgelopen tijd stevig discussie over gevoerd op het kantoor in Hengelo”, laat festivaldirecteur Ronnie Degen weten.